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الخميس 18 يونيو 2020 الموافق 26 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:12 م
صالح عباس
صالح عباس
أميرة العناني
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وافق الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، على نشر أرقام الجلوس ومقار وعناوين اللجان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي من خلال الرابط التالي: http:www.azhar.egseatsNO.html.

وحسب توصيات فضيلته تمت إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته واسم المعهد ومقر لجنة الامتحان وعنوانها تيسيرًا على الطلاب، وذلك بناءً على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في خدمة أبنائنا طلاب الأزهر في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث يتم التعامل من خلال الإنترنت ببوابة الأزهر الإلكترونية، فقد شهدت منظومة التعليم الأزهري ما قبل الجامعي تطورًا ملحوظًا هذا العام في جميع الجوانب التعليمية، بهدف خدمة طلاب الأزهر الشريف.

من جهته أشار الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أنه تم تعديل جدول امتحان القسم العلمي والأدبي والعلوم الإسلامية وجدول البعوث الإسلامية؛ بحيث يكون الامتحان مادة واحدة في اليوم، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وخوفًا من تجمعهم واختلاطهم بين اللجنتين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدًا بالقرار الحكيم الذي صدر من فضيلة الإمام الأكبر بإلغاء الامتحان الشفوي لطلاب الثانوية الأزهرية حرصا عليهم في هذا الظرف الاستثنائي.

فيما أوضح الشيخ أحمد عبدالعظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن الإدارة المركزية للامتحانات تعمل على تطوير أدائها لخدمة أبنائها الطلاب والعمل على راحتهم، وتقديم خدماتها بطريقة سريعة ودقيقة وموثقة وسهلة الحصول عليها، لافتًا إلى أنه ولأول مرة تم طبع مواد رسوب الطالب المعيد على رقم جلوسه المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية.

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