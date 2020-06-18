زوجة الشرنوبي ترد على بيان سارة الطباخ (صورة)

أصدرت المنتجة سارة الطباخ بيانًا أمس تحذر فيه الشركات المنتجة من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبي وذلك بعد إعلان شركة روتانا تعاونها مع الفنان محمد الشرنوبي في أغنية جديدة تحمل اسم "قلبي أرتاح" والذي يهديها الشرونبي لزوجته راندا رياض الذي يقضي شهر العسل معها حاليًا.وبالفعل تراجعت شركة روتانا عن طرح الأغنية نظرًا لموقف سارة الطباخ القانوني الصحيح، ولكن راندا رياض نشرت صورة صباح اليوم أثناء قضائها شهر العسل في حمام السباحة مع الشرنوبي وهي تخرج لسانها وهو ما اعتبره المتابعون ردًا منها على المنتجة سارة الطباخ.يُشار إلى أن الشرنوبي كان على علاقة بالمنتجة سارة الطباخ ولكنه انفصل عنها ومنذ ذلك الحين وهي تهدده بالعقد المبرم بينهما بإنتاج وتسويق أعماله.