مقترح سعودي لإنهاء الخلاف بين «الشرعية والانتقالي» في اليمن

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بتقديم المملكة العربية السعودية مقترحا لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.وقالت الوكالة الامريكية ان المقترح يهدف لتفعيل اتفاق الرياض حول اليمن، لافتة أن المقترح السعودي يتضمن وقف التصعيد والقتال في محافظة "أبين" الجنوبية، فضلا عن ضرورة تخلي وإلغاء المجلس الانتقالي عن فكرة الإدارة الذاتية.، وشمل المقترح السعودي تعيين الرئيس اليمني لمحافظ ومدير أمن في عدن، وإخراج المجلس الانتقالي قواته من عدن، وتشكيل حكومة يمنية جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.وأضافت الوكالة أن المقترح السعودي شمل أيضًا إعادة انتشار قوات الحكومة والانتقالي في أبين، وعقب إعادة الانتشار بين الطرفين يتم تشكيل حكومة جديدة.