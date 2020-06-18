إصابة بكورونا تثير المخاوف في البرلمان التركي

كشف موقع "ديكن" الإخباري التركي عن إصابة مقدم المشروبات في البرلمان التركي بفيروس كورونا كما تقرر إجراء اختبار كورونا لكل من تعامل مع مقدم المشروبات.وكشف الموقع التركي أن هناك مخاوف على الصحفيين الذين يغطون أخبار البرلمان التركي ويتواجدون بشكل مستمر في البرلمان التركي، حيث كان المصاب يخدم الصحفيين، فيما تم تطهير قاعة البرلمان المخصصة للصحفيين.البرلمان التركي استأنف أنشطته الكاملة لأول مرة منذ 48 يومًا في 2 يونيو، حيث تم تعليق أعمال البرلمان من قبلها بسبب تفشي فيروس كورونا، وكن تم اعلان عودة البرلمان للعمل مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة وارتداء الماسكات الطبية.