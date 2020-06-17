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الأربعاء 17 يونيو 2020 الموافق 25 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني: ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والأسلحة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:39 م
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
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أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش اليمني تقدمت وسيطرت على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، وكذلك في مديرية مجرز بمحافظة مأرب.

وقال العميد مجلي "إن أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تمكنوا من القضاء على ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع في الجبهات القتالية، وأن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بدقة عالية وكفاءة قتالية مواقع ومعدات وأسلحة العدو".

وأضاف مجلي أن المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للميليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات، مؤكدا أنه تمت استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عدد من عناصر الميليشيات الحوثية فيما لاذ البقية بالفرار.

وأشار الناطق الرسمي اليمني إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في محافظات مأرب والبيضاء، والحديدة، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بالصواريخ والطائرات المسيرة والمقذوفات..مؤكدا أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يقفون بقوة وحزم تجاه تلك الأعمال الإرهابية.

وأكد أن أبطال الجيش اليمني يتمتعون بالروح المعنوية العالية والثبات والشجاعة والحفاظ على الجاهزية القتالية ومستمرون في التقدم وكسب المواقع المهمة على الأرض وهزيمة الميليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية.

ودعا القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى مقاومة الميليشيات الحوثية وعدم السماح بزج أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد أبناء شعبنا اليمني، وعدم التصديق للحرب النفسية والإشاعات والأخبار الكاذبة التي يقوم بها إعلام الميليشيا الحوثية المضلل، مشيدا بالدعم اللوجستي والإسناد الجوي لدول تحالف دعم الشرعية.

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