رحيل شيخ كهنة إيبارشية طما القمص بطرس حنا

رحل أمس الثلاثاء، شيخ كهنة إيبارشية طما الأب القمص بطرس حنا كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو عن عمر ناهز الـ٨٢ سنة بعد خدمةٍ كهنوتية تجاوزت مدتها الـ٦١ سنة.ولد في ٨ أبريل ١٩٣٨ وتمت سيامته قسًّا يوم ٩ أبريل عام ١٩٥٩ بيد الراحل الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا، ونال رتبة القمصية في ٢٥ مايو ٢٠٠٥م بيد الراحل الأنبا فام أسقف طما.وأقيمت صلوات التجنيز اليوم بكنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو بحضور نيافة الأنبا أسحق أسقف طما وتوابعها مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.