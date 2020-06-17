هبوط جماعى لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بنحو جماعى لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.23 %، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.2 %، فى الوقت الذى تراجع فيه المؤشران "رئيسي 50"، والرئيسي بنسبة 0.19 % و0.32 % على التوالى.بلغت أحجام التداول بالبورصة الكويتية بالمستهل نحو 25.7 مليون سهم، جاءت بتنفيذ حوالي 1355 صفقة بقيمة 5.4 مليون دينار.وجاء سهم "أولى تكافل" على رأس قائمة الأسهم المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 9.57 %، فيما تصدر سهم "أرجان" قائمة الأسهم المرتفعة الخضراء بنسبة اقتربت من 10 %.وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.54 مليون دينار مُتراجعًا 0.33 %، بينما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 4.46 مليون سهم مُرتفعًا 2.35 %.