تنسيق الثانوي العام 2020.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى المحافظات
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:56 ص
وسام عطيةطباعة
يبحث طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، عن نتائج الحد الأدنى للقبول فى جميع المحافظات بـ«تنسيق الثانوي العام 2020»، والذي تصدر محرك البحث العالمي «جوجل» مؤخرا، وذلك لمعرفة الدرجات العامة التي تتيح للطالب معرفه إذا كان مقبولًا بالمرحلة أو لا.
استعداد مدارس الثانوية العامة 2020
كما تستعد مدارس التعليم الثانوي في مختلف المحافظات، لقبول ملفات الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، والراغبين في الالتحاق بها بداية من الأول من يوليو القادم، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في شهر مارس الماضي تقديم المشاريع البحثية على منصة التعليم Edmodo في مايو من عام 2020.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم ألغت الامتحان التحريري لجميع المواد في هذه المرحلة في الترم الثاني، واستبدلت هذا الامتحان بمشروع بحثي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) الذي انتشر في مصر مؤخرا، في إطار الإجراءات الاحترازية خوفا على الطلاب بجميع مراحلهم المختلفة.
وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، أن نسب النجاح ارتفعت بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية، وذلك يرجع إلي أن أى محافظة لم تقل بها نسب النجاح عن 98 %، كما تم تحديد واعتماد المحافظين بكل إقليم الحد الأدنى لقبول مدارس الثانوية العامة ملفات الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 2020 2021.
* محافظة القاهرة 254 درجة.
* محافظة الجيزة 240 درجة.
* محافظة قنا 257 درجة.
* محافظة الشرقية 252 درجة.
* محافظة الفيوم 258 درجة.
* محافظة الدقهلية 259 درجة.
* محافظة المنيا 247 درجة.
* محافظة بالغربية 253 درجة.
* محافظة دمياط 255 درجة.
* محافظة كفر الشبخ 250 درجة.
* محافظة أسوان 240 درجة.
* محافظة مطروح 250 درجة.
* محافظة الوادي الجديد 253.5 درجة.
استعداد مدارس الثانوية العامة 2020
كما تستعد مدارس التعليم الثانوي في مختلف المحافظات، لقبول ملفات الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، والراغبين في الالتحاق بها بداية من الأول من يوليو القادم، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في شهر مارس الماضي تقديم المشاريع البحثية على منصة التعليم Edmodo في مايو من عام 2020.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم ألغت الامتحان التحريري لجميع المواد في هذه المرحلة في الترم الثاني، واستبدلت هذا الامتحان بمشروع بحثي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) الذي انتشر في مصر مؤخرا، في إطار الإجراءات الاحترازية خوفا على الطلاب بجميع مراحلهم المختلفة.
قبول مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021
وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، أن نسب النجاح ارتفعت بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية، وذلك يرجع إلي أن أى محافظة لم تقل بها نسب النجاح عن 98 %، كما تم تحديد واعتماد المحافظين بكل إقليم الحد الأدنى لقبول مدارس الثانوية العامة ملفات الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد 2020 2021.
تنسيق الثانوى العام 2020.. الحد الأدنى للقبول فى المحافظات:
* محافظة القاهرة 254 درجة.
* محافظة الجيزة 240 درجة.
* محافظة قنا 257 درجة.
* محافظة الشرقية 252 درجة.
* محافظة الفيوم 258 درجة.
* محافظة الدقهلية 259 درجة.
* محافظة المنيا 247 درجة.
* محافظة بالغربية 253 درجة.
* محافظة دمياط 255 درجة.
* محافظة كفر الشبخ 250 درجة.
* محافظة أسوان 240 درجة.
* محافظة مطروح 250 درجة.
* محافظة الوادي الجديد 253.5 درجة.