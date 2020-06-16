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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني باشتراط شهادة التعافي أو سلبية المسحة لاستقبال السياح

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:01 ص
محمد المسعود
محمد المسعود
محمد جعفر
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تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة، والسياحة والآثار، والطيران، بشأن اشتراط شهادة التعافي من فيروس كورونا أو سلبية المسحة لقبول فتح السياحة الداخلية أو الخارجية.

وأوضح المسعود، في اقتراحه، أن الحكومة أعلنت أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح) والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجيًا ولحين إشعار أخر.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت الضوابط والإجراءات الإحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وتابع: ويبدو أن الدولة تستعد لفتح باب قدوم السياحة الخارجية أيضا مع ضوابط تأمينية، ولكن لهذا الأمر سواء السياحة الداخلية أو الخارجية، مخاطر جمة قد تسبب تفاقم وضع انتشار الفيروس في مصر، بما يتطلب معه التأكد أن السائح غير مصاب بالفيروس أو تعافى منه.

واقترح إصدار "شهادة مناعة" يتم إعطائها للاشخاص الذين ثبت شفاؤهم من الفيروس أو لديهم المناعة التي تضمن لهم عدم الإصابة، او اشتراط كون السائح أجرى مسحة الفيروس وثبت سلبيتها ولديه من المستندات ما يؤكد ذلك.

وأشار إلى أن إصدار هذه الشهادة يحمل عدد من الإيجابيات منها انها تطمئن الدولة بشأن هذه الخطوة بحيث يمنع خطورتها، فضلا عن تأمين السائح نفسه وزيادة طمانته.

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