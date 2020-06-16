3 إصابات جديدة بكورونا في اليمن

سجل اليمن، اليوم الثلاثاء، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرفع الإجمالي إلى 199 حالة.وقال الناطق باسم لجنة الطوارئ بمحافظة تعز اليمنية الدكتور أحمد منصور، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم، إنه تم تسجيل حالتي وفاة، رفعت حصيلة الوفيات في اليمن إلى 47 حالة، إضافة إلى تسجيل 3 إصابات، وشفاء 16 حالة.يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.