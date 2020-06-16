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الثلاثاء 16 يونيو 2020 الموافق 24 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رؤساء جامعات عربية يناقشون مشكلات التعليم عن بُعد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:49 ص
التعليم عن بُعد
التعليم عن بُعد
أ.ش.أ
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عقد رؤساء جامعات عربية حلقة نقاشية، عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، في مسعى لإيجاد حلول للتحديات، التي تواجه عملية التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي العربية.

ودعا رؤساء الجامعات، خلال الحلقة، التي نظمها اتحاد الجامعات العربية، اليوم، إلى توفير تقنيات تكنولوجية حديثة لنجاح عملية التعليم عن بُعد في الجامعات العربية.

وقدموا خلال الحلقة التي جاءت بعنوان "تجارب الجامعات العربية في التعلم عن بعد في زمن كورونا" نماذج متقدمة للتعليم عن بُعد وطرق التعامل مع الواقع التعليمي الجامعي العربي في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشار أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة إلى الدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد في حث الجامعات العربية على تعزيز منظومة التعليم عن بُعد لديها.

وقال "إن تحديات هذا النوع من التعليم يحتاج إلى إيجاد إطار عام عربي موحد يعالج الاختلالات في الجوانب العلمية والفنية، التي قد تنتج من خلال تطبيق هذا النوع من التعليم".

وأضاف "أن أي خلل في عملية التعليم عن بعد قد يؤثر على سلامة عناصر العملية التعليمية أبرزها المنهاج، والمساقات الدراسية، والامتحانات، وحضور الطالب، وأداء أعضاء هيئات التدريس".

وشدد الدكتور سلامة على أهمية توفر التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ لضمان تمكين جميع الأطراف من المشاركة في تنفيذ العملية التعليمية بنجاح.

وثمن الإجراءات التي قامت الجامعات العربية باتخاذها لمواجهة التحديات التي فرضها تفشي وباء كورونا على قطاع التعليم العالي في الوطن العربي والعالم.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عبدالرحيم الحنيطي إن اتحاد الجامعات العربية وضع معايير للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد لتوفير المعلومات الاسترشادية اللازمة لمستخدمي هذا النوع من التعليم في الجامعات العربية.

وأشار الحنيطي إلى أهم العناصر التي يجب المحافظة عليها لضمان جودة التعليم عن بعد، مؤكدًا أن الاتحاد سيتابع كل التطورات في هذا المجال ليقوم بتزويد الجامعات العربية.

شارك في الحلقة رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، ورئيس جامعة آل البيت الأردنية الدكتور عدنان العتوم، ومدير عام التعليم العالي في تونس الدكتور عبدالمجيد عمارة، ورئيس جامعة المونستير التونسية الدكتور الهادي بلحاج، ورئيس جامعة العلوم التطبيقية في البحرين الدكتور غسان عواد.

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