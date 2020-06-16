مدبولي: ضرورة توفير المستلزمات الطبية لجميع المستشفيات

أعلن التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن تشديد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة توفير المستلزمات الطبية والأدوية المختلفة لجميع المستشفيات.وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه لمواجهة فيروس كورونا، بالتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة بشأن توفير غرف للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.