برلماني: المشروعات الصغيرة أصبح ركيزة للنمو الاقتصادي في عهد السيسي

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن هناك عشرات الإنجازات التي شهدها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال آخر 6 سنوات، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة اهتمام الدولة بدعم القطاع، محققتة طفرة وتضاعف معدلات تمويل جهاز تنمية المشروعات 5 مرات، بعد أن تم تجاهلها في الماضي رغم كونها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية لأي دولة حول العالم لتحقيق التقدم الصناعي.وأضاف، في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى خلال السنوات الماضية إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تمويل القائمة، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها جهود الجهاز في تنمية المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، وحشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، وصياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال.وأوضح، أن من بين الجهود للارتقاء بالقطاع، السعي إلى ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسواق التصدير والمعارض الخارجية، وكذا ربطها بالمعاهد البحثية التخصصية، فضلا عن تقديم خدمات فنية إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما في ذلك الخدمات والاستشارات التي تقدمها حاضنات الأعمال للشركات الناشئة والجديدة للتيسير على الشباب.وأشار إلى أنه تم ضخ إجمالي تمويل بلغ 29.4 مليار جنيه خلال الست السنوات الماضية من إجمالي التمويل البالغ قدره 52 مليار جنيه، تضمنت قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالي تمويل 27.1 مليار جنيه والذى يمثل نسبة 60% من إجمالي التمويل البالغ قدره 45.8 مليار جنيه مولت مليونا و267 ألفا و897 مشروعا ووفرت مليونا و850 ألفا و573 فرصة عمل.