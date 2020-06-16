العراق.. مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بتفجير فى الكحلاء

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية بأن امراة قتلت وأصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بتفجير في قضاء الكحلاء.ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب منزل سكني في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان، انفجرت، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص جميعهم من ساكني المنزل المستهدف".وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي".