ضبط 4462 مخالفًا لقرار حظر التجوال خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 4462 مخالفًا لقرار حظر التجوال على مستوى الجمهورية، وضبط 2808 مركبات مخالفة، خلال الـ24 ساعة الماضية.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.