توجيه في العراق بمنع قادة «الأمن» من الحديث في السياسة

وجه رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، بمنع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من إبداء الآراء السياسية في الإعلام.وأظهرت وثيقة بتوقيع السكرتير العسكري للكاظمي، توجيهه بمنع منتسبي الأجهزة العسكرية والامنية والقادة والآمرين من إبداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.ويجري الكاظمي حملة في المؤسستين الأمنية والعسكرية لإعادة هيكلتهما، خاصة بعد التنقلات والتغييرات التي أحدثها على مستوى رئيس أركان الجيش فما دون.