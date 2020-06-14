الجندي: الملائكة تعرف الصواب والخطأ ولا تعرف الهزار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يعرف ما يدور داخل قلب وعقل الإنسان، من أحاديث النفس، لافتًا إلى أن الملائكة لا تعلم هذه الأحاديث.وأضاف الجندي خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "الملائكة لا تعرف إلا الصواب والخطأ، أو الصدق والكذب، ولا يعرفون المزاح او الهزار، فكل كلمة يقولها الإنسان، تكتب عليه، ما دامت مخالفة للحق، والله سبحانه وتعالى هو من يفصل في هذه الأمور، فالملك بكتب الناتج فقط لأنه لا يعلم ما في القلوب".