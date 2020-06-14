«النواب» يقر 25% نسبة المرأة في البرلمان المقبل و568 عدد المقاعد

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على المادة الأولى بتعديلات قانون مجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر، والتي تحدد عدد أعضاء البرلمان المقبل، ونسبة المرأة.ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قوانين الانتخابات وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي تقدم به ائتلاف دعم مصر.