«مسام» يزيل 1279 لغما في اليمن خلال يونيو الجاري

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير اليمن من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، من انتزاع 1279 لغم، منها لغمين اثنين مضادة للأفراد، و238 لغمًا مضادة للدبابات، و1036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.وذكر المركز وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن، بلغ 169 ألف و434 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي، والمدارس، والبيوت في اليمن وحاولت إخفائها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.