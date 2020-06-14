أبو شقة: مشروع قانون مجلس النواب يتماشى مع التعديلات الدستورية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون مجلس النواب مناقشة جيدة وأعدت بشأنه تقريرا، وأرسلت خطابا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لبيان رأيها حول القانون.وأضاف أ رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يأتي متوافقا مع الدستور وخاصة في تعديلاته الأخيرة، ويعمل على التمكين السياسي للمرأة بتحديد نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة المصرية.وطالب " أبو شقة" أعضاء المجلس بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية بشأن قانون مجلس النواب.