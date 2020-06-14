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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«دينية البرلمان» توافق على تعديلات قانون بيت الزكاة والصدقات

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:12 م
الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.

وجاء مشروع القانون فى مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشان بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:" وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي"، كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.

ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتي: الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".

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