سلبية إصابة وكيل «دفاع النواب» بفيروس كورونا

أثبتت عينات التحاليل الخاصة بالنائب اللواء ممدوح مقلد، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي، سلبية إصابته بفيروس كورنا المستجد.وحصلت "الدستور" على صورة من نتائج التحاليل الخاصة بالنائب، والذي عزل في وقت سابق بأحد المستشفيات.أكد مقلد لـ"الدستور"، أن نتائج التحاليل الخاصة به أثبت عدم إصابته، وأيضا الخاصة بزوجته.وعزل النائب وزوجته بأحد مستشفيات القاهرة، بعدما ظهرت عليهما أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وحضر النائب اليوم إلى مقر مجلس النواب للمشاركة في أعمال الجلسة العامة والتي من المقرر أن تبدأ بعد قليل.