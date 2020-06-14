تراجع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأحد- أولى تداولات الأسبوع- على تراجع جماعى، بدعم من التراجع الحاد الذي أصاب أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية عشية الخميس الماضي هابطا نحو 7%، والتى استرد منها نحو 1.2% فقط يوم الجمعة.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 94. 0%، بما يعادل 101.7 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 10730 نقطة.كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة 04. 0%، بما يعادل 4. 0 نقطة، ليسجل مستوى 1283 نقطة، فى الوقت الذى انخفض فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 31. 0%، بما يعادل 6.64 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 2034 نقطة، وسط تداولات مرتفعة بلغت قيمتها نحو 51.5 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 23.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 2.66 ألف صفقة بيع وشراء.