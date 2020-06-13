راتب 5 آلاف دولار.. تركيا ترسل مرتزقة للقتال مع «إخوان اليمن»

قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المخابرات التركية التقت بقادة الفصائل الموالية لأنقرة في عفرين، وطلبت من 300 مقاتل الذهاب للقتال في اليمن بجانب حزب الإصلاح ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.وأضاف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا دفعت مبالغ طائلة للإرهابيين للانتقال إلى اليمن قبل ١٥ يونيو الجاري من أجل الرد على الاتفاق.وأكد «عبدالرحمن» أن تركيا ستدفع لكل مقاتل من المرتزقة السوريين 5 آلاف دولار شهريا للانتقال إلى اليمن.