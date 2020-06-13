الصوفية تنعى الشيخ «وهدان» خطيب مسجد السيد البدوي

نعت الطرق الصوفية الشيخ حسين وهدان، إمام وخطيب مسجد السيد البدوي سابقا، الذي وافته المنية اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.ونعى أئمة ومشايخ المسجد الأحمدي بطنطا والعاملين في الأوقاف بالغربية، زميلهم خطيب الأوقاف عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وقال الدكتور سيد مندور، نائب الطريقة السمانية الصوفية، إن الفقيد كان رجلا صالح محبا للصوفية والصالحين، ويشارك في مولد قطب العارفين مولانا البدوي بشكل دائم، لذلك نتقدم جميعا بالعزاء لأسرته وأهله.وتابع «مندور»، أن الفقيد كان محبوبا من جميع مريدي الطرق الصوفية، وذلك لدوره الكبير في خدمة زوار وأحباب مسجد البدوي خلال فترة توليه إمامة المسجد.