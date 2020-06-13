رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 يونيو 2020 الموافق 22 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عارف يكتب: محمد رمضان لا تشرب من هذا الدواء فيه سم قاتل

السبت 13/يونيو/2020 - 10:42 م
أحمد عارف
أحمد عارف
طباعة
خرج صباح اليوم الكاتب الكبير وحيد حامد، في تصريح اختص به جريدة الدستور ينفي خلاله عن تقديمه لمسلسل يحكي قصة حياة الراحل أحمد زكي ويجسدها الفنان الشاب محمد رمضان، بعد أن تداولت أخبار عن تقديم مسلسل تلفزيوني عن سيرة أحمد زكي بين الثلاثي وحيد حامد ومحمد سامي ومحمد رمضان، ووضح وحيد حامد هذه الأمور، قائلا إن ما حدث هو مكالمة هاتفية جمعته مع سامي يبلغه الأخير عن رغبته في تقديم مسلسل عن أحمد زكي ولم تتطور الفكرة سوى مكالمة هاتفية فقط؛ ويكشف أيضا وحيد حامد أن المسلسل إذا قدم سيكون مصنوعا من أجل محمد رمضان.

بعيدا عن رغبة رمضان لتجسيد شخصية أحمد زكي في عمل فني ونفي وحيد حامد عن تنفيذ هذا المشروع؛ فإذا افترضنا أن النجم الشاب رمضان سيقبل على تقديم هذا المشروع ونتخيل سويا أن وحيد حامد يعكف حاليا على كتابة العمل، فسنرى أن هناك أزمة حقيقية سيواجهها محمد رمضان عند عرض العمل، وهي لعنة أعمال السيرة الذاتية على أغلب من اقتربوا لتنفيذها؛ فمن الممكن أن نرى أن تجسيد أعمال السيرة الذاتية غالبا تكون سلاحا ذو حدين في وقت النجاح أو السقوط لم يجني بطلها مزيدا من ثمار النجاح بعد ذلك إلا قليلا وقليل جدا.

وهناك أعمال سير ذاتية جسدت لفنانين كبار بعضها نجح ولم يكتب لصناعها نفس النجاح بعد ذلك بعد أن وضعه الجمهور في خانة الفنان الأصلي مثل "أم كلثوم" التي جسدتها صابرين ولم تحقق نفس نجاح هذا المسلسل بعد ذلك، مثلها أيضا السورية سولاف فواخرجي عندما جسدت "أسمهان"؛ وإذا تذكرنا ماذا قدم الفنان حسن يوسف بعد مسلسل "إمام الدعاة" قصة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فلم نتذكر ولم يعد بشيء رغم نجاحه الساحق في إمام الدعاة.

أيضا هناك من فشلوا في تجسيدها مثل منى زكي في "السندريلا" عن قصة حياة الراحلة سعاد حسني والبعض ذكر وقتها أن المسلسل أساء للطرفين سعاد ومنى زكي ولم تكن هذه الواقعة الوحيدة، فأصيب بهذه اللعنة شادي شامل الذي جسد عبد الحليم حافظ في مسلسل "العندليب" والسورية صفاء سلطان التي جسدت ليلى مراد في "قلبي دليلي" وكتبت تلك الأعمال شهادة اعتزالهم فنيا وقتها وبعد سنوات حتى الآن يحاولون الخروج من هذه اللعنة دون جدوى.

لكن ليست هذه النظرية نص قرآني فهناك نماذج نجحت ولكن أغلبها كان لأحمد زكي في تجسيده لشخصيات عدة أدبية وفنية وسياسية سواء طه حسين أو عبد الناصر والسادات وأخيرًا حليم، فتجسيد شخصيات أثرت في الجمهور لسنوات طويلة صوت وصورة صعب جدا ومجازفة من الفنان فممكن أن تنهي مسيرته الفنية في لحظات.

محمد رمضان إذا كان يفكر في تجسيد أحمد زكي عليه أن يفكر ويعيد النظر إلى المخاطر التي سيواجهها، فكيف تجسد أستاذ تجسيد السير الذاتية، نجاحك وقتها ممكن يعيدك خطوات للوراء أصعب من تحديات بداية مشوارك الفني، فإن كان ارتباط اسمك في البداية بأحمد زكي سهل لك المشوار ولفت حولك الأنظار حتى قدمت أوراق اعتمادك لشخصيتك المستقلة بعدة أعمال سينمائية ودرامية، فإن ارتباط اسمك مرة أخرى بأحمد زكي سـ"يعيدك" للوراء ومن الممكن للوراء أكثر وأكثر مجرد رأي "لا تشرب من هذا الدواء فيه سم قاتل".

من وجهة نظري رمضان لو جسد شخصية أحمد زكي هيخسر كتير لأن زكي أستاذ التشخيص اللي عمل ناصر والسادات وحليم ببراعة صعب حد يجسده.. هو كده حالة فريدة حاجة نادرة.. اللعب في تفاصيلها هيصيب الممثل بلعنة.. ارتباط اسم محمد رمضان بأحمد زكي خصوصا إنه عرف يقلده أكتر من مرة ساعد في انتشار وظهور اسم رمضان في بداية مشواره.. بعد كده رمضان ظهر بأعماله خاصة بيه وبين موهبته؛ ومخاطرة على مشواره الفني إنه يقرر يربط اسمه مرة أخرى بأحمد زكي.

رسالة لرمضان "لا تشرب ولا تفكر في هذا الدواء فيه سم قاتل"

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

«النقل» تعلن مواعيد تشغيل المترو بعد تقليص ساعات الحظر

أمير كرارة يتعاون مع السقا في «نسل الأغراب» برعاية سينرجي

شهود عيان يكشفون تفاصيل «مذبحة الإسماعيلية»

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

أمير كرارة يتعاون مع السقا في «نسل الأغراب» برعاية سينرجي

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

موعد عيد الأضحى المبارك 2020 وأسعار الأضاحي في الأسواق

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر