رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن: اختيار مصر لرئاسة صندوق مكافحة كورونا دليل على نجاح الرئيس

السبت 13/يونيو/2020 - 08:37 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
طباعة
قال المهندس عبدالحميد الهواري القيادي بحزب مستقبل وطن، إن اختيار مصر لرئاسة الصندوق الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا، دليل قاطع على الدور الكبير والتاريخي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القارة السمراء، ودليل على إشادات الدول الإفريقية بجهود الرئيس السيسي في القارة السمراء.

وأضاف "الهواري"، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي حقق خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى طفرات عدة في مختلف المجالات، واستطاع بحنكة وحكمة وإرادة قوية بتنسيق الجهود في الداخل والخارج لتنمية موارد القارة، مشيرًا إلى أنه استطاع أيضًا أن يضع لها دورًا رئيسيًّا ومحوريًّا في حل مشكلات وقضايا القارة السمراء، بجانب عودة دور مصر الريادي سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي.

وأشار القيادي بـ"مستقبل وطن" إلى أن الرئيس السيسي نجح في عودة العلاقات الطيبة بين مصر ودول القارة، وحفظ لمصر مكانتها القديمة بين دول القارة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

بتوقيع وحيد حامد.. تفاصيل تقديم محمد رمضان قصة حياة أحمد زكي

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح»: مصر فيها سلالتان من كورونا.. وهذه الفئات مستثناة من التعايش

أشرف زكي يكشف لـ«الدستور» عن حالته الصحية

«البترول» تعلن أسعار الوقود الجديدة بنهاية يونيو

انفراد| أخصائى أوبئة بـ«ووهان»: موجة ثانية من «كورونا» فى نهاية الخريف

إنفوجراف

image description

مصادر طبيعية لفيتامينى «سى» و«أ» لتقوية جهاز المناعة (إنفوجراف)

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

أيام زمان

يوسف وهبي المؤلف الحقيقي للحن «الكوكايين» المنسوب لسيد درويش

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

دراسة: نصف الكوكب سليم ولم يتعرض للتدخل البشرى

طرق صحية لحمايتك من مشكلات الكبد بسبب الأدوية

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

منوعات

مميزات وعيوب اللعب أون لاين

«جنش» يكشف عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تردد قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على نايل سات libya sport

رابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب لطلاب الثانوية العامة 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
ماذا فعل المجتمع الدولى؟
د. هشام فهمى
عن الأدب والسياسة الآن
مؤمن المحمدي
عبد الغفور البرعي كمان وكمان
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
المزيد

الثقافة

بائع النصيب

«أَوهَامٌ مُتجددةُ»

على سبيل التناول

نافذة بحجم القمر