مستقبل وطن: اختيار مصر لرئاسة صندوق مكافحة كورونا دليل على نجاح الرئيس

قال المهندس عبدالحميد الهواري القيادي بحزب مستقبل وطن، إن اختيار مصر لرئاسة الصندوق الإفريقي لمكافحة فيروس كورونا، دليل قاطع على الدور الكبير والتاريخي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القارة السمراء، ودليل على إشادات الدول الإفريقية بجهود الرئيس السيسي في القارة السمراء.وأضاف "الهواري"، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي حقق خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى طفرات عدة في مختلف المجالات، واستطاع بحنكة وحكمة وإرادة قوية بتنسيق الجهود في الداخل والخارج لتنمية موارد القارة، مشيرًا إلى أنه استطاع أيضًا أن يضع لها دورًا رئيسيًّا ومحوريًّا في حل مشكلات وقضايا القارة السمراء، بجانب عودة دور مصر الريادي سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو الإقليمي.وأشار القيادي بـ"مستقبل وطن" إلى أن الرئيس السيسي نجح في عودة العلاقات الطيبة بين مصر ودول القارة، وحفظ لمصر مكانتها القديمة بين دول القارة.