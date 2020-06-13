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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف لغز سرقة فيلا ثري عربي في الجيزة

السبت 13/يونيو/2020 - 01:06 م
الامن
الامن
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة فيلا ثري عربي وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بفيلا ملكه كائنة بدائرة المركز، إحدى السيدات "تعمل طرفه") بقيام مجهولين ملثمين بحوزة أحدهم سكين بالدلوف لداخل الفيلا، والاستيلاء على (مبلغ 150 ألف جنيه - 5 هواتف محمولة - عدد من ساعات اليد) من داخل خزينة بغرفته عقب تحصلهم على المفتاح الخاص بها وهربوا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة "توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص – "أحدهم عامل سابق بالفيلا" - جميعهم مقيمون أبو رواش بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزة أحدهم على (سلاح أبيض - "سكين") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وقرر أحد المتهمين أنه نظرًا لسابقة عمله بالفيلا ملك المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقى المتهمين، وبتاريخ الواقعة توجهوا للفيلا وتسلقوا السور الخاص بها والدخول إلى الفيلا، وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وفروا هاربين، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء باعترافاته، وأرشدوا عن مكان إخفائهم للمسروقات لدى (نجار "خال أحد المتهمين" - مُقيم بدائرة المركز).. أمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى - 6 هواتف محمولة - 10 ساعات يد).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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