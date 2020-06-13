بدء صرف الدعم النقدى لـ3.6 مليون مستفيد الأسبوع الجاري

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم بدء صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال الأسبوع الجاري، وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لصرف الدعم بتقسيم المستفيدين إلى عدة أيام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.وأضافت الوزارة، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي هذا العام بلغ حوالي ٣.٦ مليون أسرة تضم أكثر من ١٥ مليون مواطن.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن ٥٢٪؜ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه ٢٧٪؜ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و١٢.٥ ٪؜ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪؜ للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥ ٪؜ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ ٤٨٪؜ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.وأكدت القباج فى تصريحات، أن ٦٧٪؜ من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها ٨.١ مليون أسرة، تضم أكثر من ٣١ مليون مواطن.وأشارت إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من ٦ مليارات جنيه في عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٩، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى ٤٤ مليار جنيه حتى الآن.