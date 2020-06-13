رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 يونيو 2020 الموافق 21 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء صرف الدعم النقدى لـ3.6 مليون مستفيد الأسبوع الجاري

السبت 13/يونيو/2020 - 11:15 ص
اموال
اموال
ولاء جمال
طباعة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم بدء صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال الأسبوع الجاري، وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لصرف الدعم بتقسيم المستفيدين إلى عدة أيام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

وأضافت الوزارة، أن عدد مستفيدي الدعم النقدي هذا العام بلغ حوالي ٣.٦ مليون أسرة تضم أكثر من ١٥ مليون مواطن.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن ٥٢٪؜ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه ٢٧٪؜ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و١٢.٥ ٪؜ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪؜ للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥ ٪؜ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ ٤٨٪؜ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.

وأكدت القباج فى تصريحات، أن ٦٧٪؜ من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها ٨.١ مليون أسرة، تضم أكثر من ٣١ مليون مواطن.

وأشارت إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من ٦ مليارات جنيه في عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٩، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى ٤٤ مليار جنيه حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدّلوا جثة والدته.. نجل متوفاة بكورونا يكشف التفاصيل (فيديو)

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2020

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. والقاهرة 38 (فيديو)

«صحة السويس» تعلن تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

خطوبة الإعلامى عامر طاهر وسلمى مجدى

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

أول تعليق من رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» عن الاتهام بـ«الإساءة للكنيسة»

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

"نجيب كان يشرب القهوة حسب الوقت".. أسرار علاقة درويش بمحفوظ وإدريس

حياة الحيني.. طلبها فاروق حسني للزواج ففضلت أن تكون لمحمود درويش

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

نجم الساعة

اشتهر بشيبوب.. رحلة سعيد أبو بكر من بائع للثلج للموت في الجو

الصحة

سر منع الكمامات إصابة عشرات الآلاف بكورونا

نصيحة «الصحة السعودية» لمخالطي المصابين بكورونا

أطباء ألمانيا يطالبون بتحسين الاحتياطات لمواجهة الأزمات الصحية

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

منوعات

مركز دبي العالمي يعود لحياته الطبيعية رغم جائحة كورونا

قطاع الطيران بألمانيا يشكو تباطؤ حركة النقل الجوي

دراسة: العيش قرب آبار النفط يزيد احتمالية الولادة المبكرة

دراسة: أدوية ضغط الدم لا تزيد مخاطر الإصابة بكورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

«عبدالدايم» ترأس اجتماع «الأعلى للثقافة» للتصويت على جوائز الدولة

سعيد شيمي يحكي قصة صورة الطفل الشقي

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي