رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لتصديه لمطامع الإخوان وأردوغان.. مجلة فرنسية تمنح حفتر جائزة الشجاعة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:36 م
حفتر
حفتر
أبوزيد على
طباعة
قدمت مجلة السياسية الفرنسية الدولية، اليوم الجمعة، جائزة الشجاعة السياسية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

يذكر أن المجلة الفرنسية، تقوم بنشر نصوص صانعي القرار السياسيين والاقتصاديين والدبلوماسيين العظماء من جميع أنحاء العالم، منذ عام 1978، كما تمنح جائزة «العمل الشجاع» الذي يقوده ممثل معروف من المشهد الوطني أو الدولي بشكل منتظم، وفقا لمديرها باتريك واجسمان.

وأفاد واجسمان بأنه من بين الفائزين الجدد أورسولا فون دير لاين، وأليكسيس تسيبراس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال مدير المجلة: "المشير حفتر يقود بلاده في معركة حاسمة ضد الإرهاب وضد نظام الإخوان الإرهابي المتمركز في طرابلس ويدعمه عسكريا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وتابع: "حفتر يشن هجوما منذ أكثر من عام للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية"، مضيفا أنه "مهما كانت نتيجة الأحداث الجارية، فإن هذا هو السبب الذي يجسده حفتر".

وأشار إلى أن الخيار يمليه أيضا الخطر الذي يمثله لأوروبا انتصاب مؤسسة تركية دائمة على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

سر تعقيم عربة القطار رقم 15 بمحطة كفرالزيات

بدّلوا جثة والدته.. نجل متوفاة بكورونا يكشف التفاصيل (فيديو)

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

تفاصيل علاج مصابي كورونا بالأفيجان وهيدروكسي كلوروكوين

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

مقالات الرأي
ماجد حبته
شرطنا الوحيد للحوار مع تركيا
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة عن حسين العزبى: فقدنا ساحر الصورة المسرحية

«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي

أستاذ علم الاجتماع: السادات طبّق بعض نظريات جنرال صيني في حرب 73

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي