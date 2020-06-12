لتصديه لمطامع الإخوان وأردوغان.. مجلة فرنسية تمنح حفتر جائزة الشجاعة

قدمت مجلة السياسية الفرنسية الدولية، اليوم الجمعة، جائزة الشجاعة السياسية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.يذكر أن المجلة الفرنسية، تقوم بنشر نصوص صانعي القرار السياسيين والاقتصاديين والدبلوماسيين العظماء من جميع أنحاء العالم، منذ عام 1978، كما تمنح جائزة «العمل الشجاع» الذي يقوده ممثل معروف من المشهد الوطني أو الدولي بشكل منتظم، وفقا لمديرها باتريك واجسمان.وأفاد واجسمان بأنه من بين الفائزين الجدد أورسولا فون دير لاين، وأليكسيس تسيبراس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.وقال مدير المجلة: "المشير حفتر يقود بلاده في معركة حاسمة ضد الإرهاب وضد نظام الإخوان الإرهابي المتمركز في طرابلس ويدعمه عسكريا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".وتابع: "حفتر يشن هجوما منذ أكثر من عام للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية"، مضيفا أنه "مهما كانت نتيجة الأحداث الجارية، فإن هذا هو السبب الذي يجسده حفتر".وأشار إلى أن الخيار يمليه أيضا الخطر الذي يمثله لأوروبا انتصاب مؤسسة تركية دائمة على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.