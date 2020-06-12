رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فاطمة سيد أحمد.. صحفية تكتب «وطنية»

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:31 م
فاطمة سيد أحمد
فاطمة سيد أحمد
هاجر رضا
طباعة
برؤية مستقبلية تحلل الواقع وتستشرق المستقبل بقلمها الذي لم يتلون يوما ما، فمع حصول جماعة الإخوان الإرهابية على حصة من مقاعد مجلس الشعب توقعت عزلة القاهرة عبر كتابها "ماذا لو حكم الإخوان؟" عام 2008 ليتأتي اليوم الذي تحكم فيه الجماعة وتشهد مصر أسوأ فترة في عصرها الحديث، إنها الدكتورة فاطمة سيد أحمد، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، أبرز المدافعين بالقلم ضد الأفكار المتطرفة.

سخرت فاطمة سيد قلمها في فضح الجماعات الإرهابية وأفكارها التي حاولت زرعها في نفوس المصريين، فصدر كتابها ماذا لو حكم الإخوان؟ عن "دار الحرية للثقافة والنشر" في القاهرة العام 2008، ويبحث في ثمانية فصول عدة محاور حيث يستعرض نشأة حركة الإخوان على يد مرشدهم الأول حسن البنا في مصر، وصولا إلى مرشدهم حينها محمد مهدي عاكف. 

ويناقش الكتاب تكتيكات جماعة الإخوان، والنماذج التي ينوون تطبيقها في حال وصلوا إلى الحكم في مصر. وتنتهي الكاتبة إلى أن أي استنتاج للإجابة على عنوان الكتاب "ماذا لو حكم الإخوان" "لن تسفر إلا عن حقائق غامضة ومقلقة لأن الأفق السياسي، عندئذ، سيكون مفتوحًا على كل الاحتمالات".

لم تكتف الدكتورة فاطمة سيد أحمد بذلك، ففي سياق مشروعها نحو الحفاظ على الدولة المصرية، كتبت ما يقرب من ٥٢ مقالا تؤرخ فيه لدور الجيش المصري فى الحفاظ على مصر منذ 1952 وحتى الآن.

وواجهت الحملة التي حاولت المساس بالرئيس عبد الفتاح السيسي من جماعة الإخوان الإرهابية منذ أن كان وزيرا للدفاع، وحينها كان محمد مرسي، رئيسًا للجمهورية، بكتابة سلسلة مقالات تحت مسمى "لماذا حكم السيسى مصر" فى جريدة أكتوبر للترويج لإنجازات السيسي. 

وعن علاقة الرؤساء بالصحافة قالت إن الرئيس السيسي أكثر تفهما للطابع الصحفى ومشاكل القطاع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

سر تعقيم عربة القطار رقم 15 بمحطة كفرالزيات

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

الصحة: 45 وفاة و1577 إصابة جديدة بكورونا

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

«يبقى القلق كما هو».. كيف تستعد أهلة هلال لامتحانات الثانوية العامة مع تفشي كورونا؟

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

مقالات الرأي
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
صفاء النجار
أوقات الفراغ بين البناء والهدم
المزيد

الثقافة

ناصر عبدالمنعم يطرح خارطة طريق لعودة النشاط المسرحي

أدباء الإسكندرية يحيون سهرة في حب أحمد قاصد كريم

ابنة أمير الكويت السابق تعزي لوتس عبدالكريم في وفاة زوجها

ايمان عادل تكتب: خيانة عبلة الرويني لنساء محمود درويش