«الحب والسلام» كليب جديد لـ أصالة من مدينة العالم للفنون

تستعد أصالة لإطلاق كليب جديد خلال الفترة المقبلة باسم «الحب والسلام» من كلمات وألحان محمد رحيم وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل.«الحب والسلام» يحمل أفكارا ومعاني ورسائل أهمها أن أساس كل شيء في الحياة النجاح والصبر والسعادة.وقال المنتج مصطفى إسماعيل: «رسالتنا من الأغنية هو أن تنتهي الحروب ويتوقف الجميع عن العبث حتى لا نخاف من المستقبل».وأضاف أن الأغنية استغرقت شهرا من التحضيرات وأن العمل بدأ يوم 7 رمضان الماضي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تسجيلها، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الإدراية.