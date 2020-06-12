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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الحب والسلام» كليب جديد لـ أصالة من مدينة العالم للفنون

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:33 م
أصالة
أصالة
أمير محمد خالد
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تستعد أصالة لإطلاق كليب جديد خلال الفترة المقبلة باسم «الحب والسلام» من كلمات وألحان محمد رحيم وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل.

«الحب والسلام» يحمل أفكارا ومعاني ورسائل أهمها أن أساس كل شيء في الحياة النجاح والصبر والسعادة.

وقال المنتج مصطفى إسماعيل: «رسالتنا من الأغنية هو أن تنتهي الحروب ويتوقف الجميع عن العبث حتى لا نخاف من المستقبل».

وأضاف أن الأغنية استغرقت شهرا من التحضيرات وأن العمل بدأ يوم 7 رمضان الماضي، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تسجيلها، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة العالم للفنون بالعاصمة الإدراية.

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