محتجون لبنانيون يقطعون الطرق بسبب تردي الأوضاع المعيشية

قطع متظاهرون لبنانيون، اليوم الجمعة، أوتوستراد المنية العبدة الدولي في أكثر من نقطة وتحديدا أمام مبنى البلدية فى محلة عرمان، بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتردية، كما قطعوا أوتوستراد البداوي أمام محطة أكومي بعدما وضعوا صهريج محروقات في وسط الأوتوستراد.كما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن المحتجين أعادوا قطع اوتوستراد انصارية عدلون بالإطارات المشتعلة.وشهد طريق طرابلس عكار، ازدحامًا كبيرًا، ولجأ السائقين إلى سلوك طرقات فرعية بديلة للوصول إلى منازلهم، التي شهدت أيضًا إزدحامًا بسبب ضيقها ووعورتها.