متظاهرون لبنانيون يقطعون الطرق فى عدد من المناطق

عمد عدد من المتظاهرين في مدينة طرابلس اللبنانية، اليوم الجمعة، إلى قطع الطريق عند ساحة النور، مؤكدين الاستمرار في التصعيد.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الأعداد في تزايد مع وصول آخرين على دراجات نارية، بالتزامن مع قطع دوار أبو علي في ظل انتشار القوى الأمنية.وفى وقت سابق من اليوم، قامت جرافة تابعة للجيش اللبناني بإزالة العوائق والأتربة من وسط الأوتوستراد الساحلي، في الجية، بالاتجاهين، في حضور عناصر من الجيش والقوى الأمنية.