حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة بزعم منحهم قرضًا حسنًا

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية والاستيلاء على مبالغ مالية كمصاريف إدارية لإجراءات منح القرض، زاعمة أنها موظفة بإحدى شركات تمويل المشروعات.تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين (مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ (10) آلاف جنيه بزعم منحه قرضا بمبلغ مائتى ألف جنيه من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) حيث قامت المذكورة بممارسة نشاط احتيالى فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وقامت بالإعلان على بعض القنوات الفضائية غير المرخصة، وكذا نشر منشورات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى عبر شبكة "الإنترنت" عن إمكانية منح قروض شخصيه للمواطنين "دون ضمانات"، وإجراءات بنكية، تصل إلى خمسمائة ألف جنية "خلافًا للحقيقة"، كما زعمت للضحايا كونها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير في منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية باسمها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعثر بحوزتها على (5) إيصالات لحوالات بريدية تفيد باستلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها (50) ألف جنيه من ضحاياها، من بينهم الشاكى، وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.