رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين بالجيزة بزعم منحهم قرضًا حسنًا

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:03 م
حبس سيدة
حبس سيدة
طباعة
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية والاستيلاء على مبالغ مالية كمصاريف إدارية لإجراءات منح القرض، زاعمة أنها موظفة بإحدى شركات تمويل المشروعات.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين (مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ (10) آلاف جنيه بزعم منحه قرضا بمبلغ مائتى ألف جنيه من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.

أسفرت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) حيث قامت المذكورة بممارسة نشاط احتيالى فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وقامت بالإعلان على بعض القنوات الفضائية غير المرخصة، وكذا نشر منشورات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى عبر شبكة "الإنترنت" عن إمكانية منح قروض شخصيه للمواطنين "دون ضمانات"، وإجراءات بنكية، تصل إلى خمسمائة ألف جنية "خلافًا للحقيقة"، كما زعمت للضحايا كونها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير في منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية باسمها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعثر بحوزتها على (5) إيصالات لحوالات بريدية تفيد باستلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها (50) ألف جنيه من ضحاياها، من بينهم الشاكى، وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: عودة السياحة والطيران بـ3 محافظات أول يوليو

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

حقيقة خروج رجاء الجداوي من العزل الصحي

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

رئيس حي الأسمرات: المشروع وفر 18 ألف وحدة لنقل الأهالي من العشوائيات

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

فلكى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة ولحظة الحقيقة
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات