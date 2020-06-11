نيابة مدينة نصر تواجه «شيرى هانم» بالتحريات

واجهت نيابة مدينة نصر الجزئية المتهمة شريفة رفعت المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم «شيرى هانم» وابنتها نورا المعروفة باسم «زمردة» بتحريات المباحث.وكشف المحامي أشرف فرحات لـ«الدستور» عن أنَّه تقدَّم بدعوى سب وقذف ضد المتهمة ويتواجد الآن بنيابة مدينة نصر تمهيدًا للاستماع إلى أقواله في البلاغ؛ وأضاف أنه موكل عن المجني عليها في الحكم الصادر في حق المتهمة وابنتها بالسجن 3 سنوات في سرقة منقولات.وكانت نيابة مدينة نصر قد أجرت تحقيقًا مع المتهمة وابنتها عقب إلقاء القبض عليهما مساء أمس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.