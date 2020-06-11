رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني لتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:03 ص
حسن السيد
حسن السيد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن ما أعلنته وزارة الكهرباء حول تحديد أسعار جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء المنزلي تصل لـ20 %، في الوقت الذي قرر فيه الرئيس السيسي بحسه الوطني والإنساني إعطاء منحة لمعدومي الدخل تقدر بقيمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.

وتساءل السيد، في بيان صحفي: "من أين يأتي المواطن منعدم الدخل أو حتى متوسط الدخل بهذه الزيادة في ظل عدم قدرته على تدبير احتياجاته اليومية لمعيشة أسرته".

وطالب بإيقاف تطبيق هذه الزيادة، والتي من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، على أن يتم تطبيقها أول يوليو عام 2021، مع قيام وزارة الكهرباء بالتفكير خارج الصندوق بدلا من مد يدها في جيب المواطن منعدم الدخل.

ودعا وزارة الكهرباء والطاقة إلى تدبير الموارد المطلوبة لزيادة الكهرباء من أي أبواب أخرى حتى لا نحمل الطوائف الفقيرة والمتوسطة أعباء مالية جديدة خلال الفترة الحالية في ظل جائحة كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«النقل العام» تنهي دراسة لرفع سعر تذكرة الأتوبيسات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

اليوم.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لحظر التجوال وإجراءات التعايش

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

قرارات مجلس الوزراء اليوم.. الحكومة توافق على 12 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز

اليوم.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لحظر التجوال وإجراءات التعايش

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

تشارك مرضى كورونا أجهزة التنفس لفترة قصيرة آمنا

الصحة العالمية تعلق على لغط «المصابين بلا أعراض»

دراسة: الكمامات ضرورية للسيطرة على كورونا

بيرو تشجع على استخدام عقارين مثيرين للجدل لعلاج كورونا

منوعات

«ديزني لاند» في كاليفورنيا يفتح أبوابه مجددا في يوليو

آباء يحاولون السفر إلى أوكرانيا لأخذ أطفال وضعتهم أمهات بديلة

«قرار تاريخي» بكرة القدم الأميريكية تضامنا مع «فلويد»

مصرع 20 شخصا في فيضانات الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
المزيد

الثقافة

«ناشرون» تطرح «على مشارف الليل» لـ رشا عدلي

الليلة.. أول عروض «الصوت الذهبي» على يوتيوب

كورونا يؤجل بينالي الشارقة ولقاء مارس

«اتحاد الناشرين» يناقش أزمة أرقام الإيداع