تحرك برلماني لتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن ما أعلنته وزارة الكهرباء حول تحديد أسعار جديدة لشرائح استهلاك الكهرباء المنزلي تصل لـ20 %، في الوقت الذي قرر فيه الرئيس السيسي بحسه الوطني والإنساني إعطاء منحة لمعدومي الدخل تقدر بقيمة 500 جنيه لمدة 3 أشهر لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا.وتساءل السيد، في بيان صحفي: "من أين يأتي المواطن منعدم الدخل أو حتى متوسط الدخل بهذه الزيادة في ظل عدم قدرته على تدبير احتياجاته اليومية لمعيشة أسرته".وطالب بإيقاف تطبيق هذه الزيادة، والتي من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، على أن يتم تطبيقها أول يوليو عام 2021، مع قيام وزارة الكهرباء بالتفكير خارج الصندوق بدلا من مد يدها في جيب المواطن منعدم الدخل.ودعا وزارة الكهرباء والطاقة إلى تدبير الموارد المطلوبة لزيادة الكهرباء من أي أبواب أخرى حتى لا نحمل الطوائف الفقيرة والمتوسطة أعباء مالية جديدة خلال الفترة الحالية في ظل جائحة كورونا.