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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تجدد الاشتباكات بين فصائل موالية لأنقرة و«الباب العسكري» قرب حلب

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:51 ص
اشتباكات
اشتباكات
سميرة إبراهيم
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات على محور الدغلباش بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، بين قوات "مجلس الباب العسكري" من طرف، والفصائل الموالية لتركيا من طرف آخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية

وكان المرصد السوري رصد في الـ 15 من الشهر الماضي، اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، و"مجلس الباب العسكري" العامل ضمن قسد من جهة أخرى، وذلك على محور حزوان بريف مدينة الباب الغربي شمال شرق حلب، ترافقت مع استهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

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