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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الفقى: السيسى دعم مواقف مصر مع أمريكا بعلاقاته بـ«البنتاجون»

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:07 ص
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في الحفاظ علي علاقة متميزة مع جميع الدول، ويرجع له الفضل، منذ كان وزيرا للدفاع، في فتح جسر للتواصل مع البنتاجون وهو ما أدى لدعم مصر في كثير من المواقف مع أمريكا.

وأضاف الفقي، خلال لقاء عبر سكايب مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا توجد تحالفات كاملة، مشيرا إلى أن مصر تجمعها علاقة طيبة مع الصين رغم أنها أحد الدول الممولة لسد النهضة، كما أن هناك حزام صواريخ روسي حول سد النهضة، وهذا أيضا لا يعوق العلاقات المصرية الروسية.

وأردف الفقي: "يجب أن تأخذ المواقف في مجملها، التحالفات الكاملة لم يعد لها وجود، الموقف الروسي في ليبيا مازال محل تساؤل ورغم ذلك علاقتنا بروسيا طيبة".

وأكد أن شخص الرئيس المتوازن والهادئ، ساعد على خلق علاقات دولية متزنة، حيث يتصف بالحزم والاعتدال، في الوقت ذاته صارم في مواقفه، ومعتدل إلى حد العاطفية والإحساس بالآخرين، يبني بلدًا ولا يريد شرا بأحد ولا يسمح لأحد بالاعتداء عيه، وعندما ذبح الـ21 مصري في ليبيا لم تمر الليلة إلا بقصف قواعد الإرهابيين وقتل عدد أكبر مما قتلوا منا.

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