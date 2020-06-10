175 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأوضحت صحة الاحتلال أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 18355 حالة، و299 حالة وفاة.ووجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي لديه، باتخاذ الإجراءات اللازمة، في ظل ارتفاع المعدل اليومي للإصابة بفيروس كورونا مجددا، مشيرا إلى إمكانية العودة لبعض إجراءات الإغلاق.وحذر يولي إدلشتاين وزير الصحة الإسرائيلي، في وقت سابق، من موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا المستجد، قائلا إنها ستكون أكثر ضررا وشراسة، وأن انتشارها سيكون على نطاق واسع.