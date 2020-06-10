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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة وطن»: مصر في عهد السيسي شهدت نهضة شاملة بالقطاعات كافة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:03 م
كريم مصيلحي
كريم مصيلحي
محمد الشريف
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قال كريم مصيلحي، أمين مساعد أمانة المواطنة بحزب حماة وطن، إن مصر شهدت طوال الفترة الماضية نهضة شاملة فى المجالات المختلفة، سواء كانت الداخلية أو الخارجية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه أنقذ مصر من السقوط في الهاوية.

وبالنسبة للمجال الاقتصادي، أضاف مصيلحي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لاقي إشادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية لتحقيق معدل نمو 5.6 عام 2019، لافتا إلى أنه بالنسبة للمجال الصحي، أطلق عدة حملات ضمن العدالة الاجتماعية منها حملة 100 مليون صحة، والقضاء علي قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية، وحملة الكشف المبكر علي سرطان الثدي، وحملة الكشف عن السمنة والأنميا للأطفال.

وأشار إلى أنه ضمن معايير العدالة الاجتماعية تطوير العشوائيات "الأسمرات، والمحروسة، وروضة السيدة زينب، وبشاير الخير"، ومشروع تكافل وكرامة، ومبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى تسليح الجيش بأحدث الأسلحة المتطورة وتنويع مصادر السلاح، ومكافحة والارهاب وتجفيف منابعه على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، كذلك تنمية سيناء والتعليم، وتطوير النظام التعليمي والاعتماد على التحول الرقمي والتكنولوجيا فى التعليم وانشاء بنك المعرفة المصري والذي يعد أكبر مكتبة رقمية علي مستوي العالم.

وأوضح مصيلحي أن فى عهد الرئيس السيسي، تم تعزيز الدور المصري الأفريقي، وتوطيد العلاقات مع دول حوض البحر المتوسط، فالدور المصرى البارز في كل القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن البنية التحتية شهدت أكبر شبكة طرق فى أفريقيا، وتحديث كامل لشبكة الكهرباء، وكذلك التطوير في قطاع النقل والسكة الحديد ورصد 55 مليار جنيه حتي عام 2022، ومن ضمن المشروعات القومية قناة السويس الجديدة والأنفاق جعل مصر مركز إقليمي لتداول الطاقة، وكذلك إنشاء المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والإسماعلية الجديدة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التنموية فى المجالات المختلفة منها السياحة والمتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارات، كما هناك اهتمام كبير بملف الأمن الغذائي، ومليون ونصف فدان، والصوب الزراعية، وبركة غليون، والمزارع السمكية، وعلى مستوى الاهتمام بفئات المجتمع، شهد الشباب اهتماما كبيرا منها مبادرة المشروعات الصغيرة 200 مليار، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، ومنتديات شباب العالم، والمؤتمرات الشبابية والاستماع لهم واختيارهم ضمن المناصب القيادية.

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