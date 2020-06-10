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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس (فيديو)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:31 م
سفينة حاويات
سفينة حاويات
مصطفى دياب
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شهدت قناة السويس، اليوم الأربعاء، عبور سفينة الحاويات العملاقة HMM OSLO ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة في رحلتها القادمة من ميناء سنغافورة والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

تتبع السفينة العملاقة الخط الملاحي الكوري الجنوبي HMM وتعد السفينة الثانية ضمن سلسلة من السفن العملاقة تضم ١٢ سفينة متماثلة في التصميم والأبعاد والنوعية والحجم من المقرر عبورهم للقناة تباعًا، وسبقها في 25 مايو الماضي عبور سفينة الحاويات HMM ALGECIRAS أكبر سفينة حاويات في العالم والتي تتسع لحمل 23 ألفًا و964 حاوية مكافئة.

ويعد عبور هذه النوعية من الأجيال الجديدة لسفن الحاويات العملاقة شهادة ثقة في قدرة القناة على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة والتي يتطلب عبورها إجراءات خاصة وتطوير أبعاد القناة وهو ما نجح في تحقيقه مشروع قناة السويس الجديدة، كما يأتي عبور هذه السفن في هذا التوقيت تتويجا لنجاح السياسات التسويقية والتسعيرية التي تنتهجها الهيئة في جذب الخطوط الملاحية والحفاظ على تنافسية القناة على الرغم من تراجع حركة التجارة العالمية إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد "COVID19".

يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.5 متر، فيما يبلغ غاطسها 16 مترًا، وتتسع لحمل 23 ألفا و820 حاوية مكافئة، بحمولة كلية قدرها 232 ألف طن.

من جانبه، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتوفير كافة الخدمات والمساعدات الملاحية وتعيين مجموعة من كبار المرشدين لضمان عبور السفينة بأمان وسلامة.

وتفعيلا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان وسام حافظ كبير مرشدين ممتاز، والربان محمود بسيم كبير مرشدين للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم درع القناة الجديدة لربان السفينة.
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس (فيديو)
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
سفينة حاويات
ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس (فيديو)

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