«رئاسة السيسي لاجتماع الأمن القومي» و«أسعار الكهرباء الجديدة» الأبرز بالصحف

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اجتماع مجلس الأمن القومي الذي تم خلاله استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن المصري.ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مصر تطالب بتحديد إطار زمني للمفاوضات مع إثيوبيا والسودان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس أمس اجتماع مجلس الأمن القومي الذي تم خلاله استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة.وصرح المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، عقب الاجتماع، بأن المجلس أصدر بيانا بشأن "سد النهضة" جاء فيه "تلقت جمهورية مصر العربية الدعوة الصادرة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة يوم 9 يونيو 2020، وإذ تؤكد مصر موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان فإنها ترى أن هذه الدعوة جاءت متأخرة بعد ثلاثة أسابيع منذ إطلاقها وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها وذلك منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015.وأضاف البيان، من جهة أخرى فمن الأهمية التنويه إلى أن هذا الدعوة صدرت في اليوم نفسه الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية تأكيد اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ ويلقى بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها.وتابع: رغم ما تقدم فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توافر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق وتأكيدا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد وطبقا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني.وتحت عنوان "الرئيس السيسى يلتقي وزير الدفاع والإنتاج الحربي"، نقلت صحيفة "الأخبار" عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تصريحه، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى أمس الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع مع المستشار عمر مروان وزير العدل موقف قضايا التحكيم والإجراءات الاحترازية المتخذة في المحاكم لضمان سلامة الجميع.وأضافت الصحيفة، أن المستشار عمر مروان عرض جهود وزارة العدل في متابعة قضايا التحكيم واستعرض موقف عدد من القضايا المختلفة.. مشيرا إلى نجاح الحكومة في عقد عدد من التسويات لقضايا التحكيم وهناك قضايا أخرى يتم التفاوض بشأنها حاليا.وفيما يخص التعامل مع منازعات التحكيم القائمة، أشار وزير العدل إلى أن كلا من هيئة قضايا الدولة والوزارة المعنية أو الجهة صاحبة الشان تتولى تقديم المعلومات والرأي عن كل منازعة وتتولى الهيئة العليا للتحكيم أعداد تقدير موقف على ضوء ذلك لاختيار طريق من بين اللجوء للتسوية أو الاستمرار في إجراءات التحكيم.كما أوضح المستشار عمر مروان، أنه يتم وضع مدة زمنية لتقديم المعلومات والرأي الهيئة العليا للتحكيم ووضع الأولوية في العرض على الهيئة العليا من جانب الأمانة العامة على حسب دقة الموقف في المنازعة.وفي تناولها أيضا للشأن المحلي ذكرت صحيفة "الأهرام" في صفحتها الأولى وتحت عنوان "شاكر يعلن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء" - حيث أوضحت أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2020-2021 مع اتخاذ قرار مد خطة رفع دعم أسعار الكهرباء ثلاث سنوات إضافية لتمتد حتى 2025 بدلا من انتهائها العام المالي 2021-2022 حرصا من الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد على أن يتم توزيع الزيادة في قيمة الكهرباء على خمس سنوات وتتحمل الموازنة العامة للدولة خلالها 78.6 مليار جنيه قيمة فرق الدعم المقدم للكهرباء.وأوضح الوزير، أن متوسط سعر بيع الكهرباء للمواطنين هو 114 قرشا للكيلووات بقيمة 38 قرشا والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات بسعر 48 والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات بسعر 65 قرشا والشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلووات بسعر 96 قرشا والخامسة من 351 حتى 650 كيلووات بسعر 118 قرشا والسادسة من صفر حتى ألف كيلووات بسعر 118 قرشا والشريحة السابعة لاستهلاك أكثر من ألف كيلووات بسعر 145 قرشا على أن تطبق الأسعار الجديدة بدءا من الشهر المقبل.وأكد شاكر، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر وزارة الكهرباء أمس اتخاذ عدد من الإجراءات لتثبيت قيمة خدمة العملاء على فواتير الاستهلاك على أن تكون المحاسبة بقيمة العام الماضي نفسها وعدم زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي على الجهد الفائق والعالي والمتوسط لخمس سنوات مع تخفيض أسعار بيع الكهرباء عشرة قروش للقطاع الصناعي.أما صحيفة "الجمهورية"، فذكرت في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "الجامعة العربية تدعو الوفاق للتجاوب مع إعلان القاهرة"، أن جامعة الدول العربية أعربت عن أملها في انخراط حكومة الوفاق في ليبيا في مسار سياسي شامل يخرج البلاد من أزمتها الحالية وتتخذ موقفا إيجابيا من إعلان القاهرة.ونقلت الصحيفة، عن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قوله "إنه ليس من الضروري القبول الكامل أو التسليم الكامل بأن هذه المبادرة هي الأساس الوحيد للحل ولكن المطلوب هو نيه مخلصة للمضي قدما في الحل السياسي".وأكد زكي، أن نجاح المبادرة المصرية مرهون بمدى تعاون الأطراف الخارجية المتداخلة في النزاع الليبي، مؤكدا أن التدخلات الخارجية تعطل وتصعب من العودة للمسار السياسي.كما ذكرت الصحيفة أن مجلس الوزراء السعودي، أكد ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة لحل الأزمة الليبية وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار وبالجهود الدولية الداعية للعودة للمسار السياسي وحث جميع الأطراف الليبيين على تغليب المصلحة الوطنية والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة.. مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز ال سعود جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي أمسوفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" - أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب رحب، خلال اتصال هاتفي مع سامح شكري وزير الخارجية، بالجهود المصرية لدعم حل شامل في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان لها أمس أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية الأخرى بما في ذلك قضية سد النهضة ناقش الوزيران سبل استمرار البلدين في العمل معا لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأعرب راب عن شكره على مساهمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة اللقاحات العالمية التي استضافتها المملكة المتحدة في 4 يونيو والتي أكد فيها أهمية التضامن الدولي لمكافحة انتشار المرض.من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "مصر ترشح عبد الحميد ممدوح مديرا عاما لـ"التجارة العالمية"، أن السفير علاء يوسف رئيس بعثة مصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أعلن تقديم ملف ترشيح الخبير المصري في موضوعات التجارة الدولية عبدالحميد ممدوح لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.وأضافت الصحيفة أن بعثة مصر أكدت، في مذكراتها إلى منظمة التجارة العالمية، أن رؤية ممدوح لمستقبل المنظمة تؤكد التزامه بالحفاظ على المهنية والحياد ودون بناء الجسور وذلك اعتمادا على خبرته السابقة في عملية الإصلاح التحويلي لجولة أوروجواي التجارية.وأشارت "الجمهورية" إلى أن المرشح المصري، الذي يلقى قبولا من الدول النامية والمتقدمة على السواء، حاز على جائزة الإنجاز مدى الحياة لعام 2017 من قبل تحالف الصناعات الخدمية.