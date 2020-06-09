حسام حداد يكشف تفاصيل إصابته بكورونا (فيديو)

كشف الإعلامي حسام حداد، عن تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، والأعراض التي اكتشف من خلالها إصابته بالفيروس.وقال حداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه في بداية الأمر أصيب بنوبة سعال استمرت معه لأيام، وبعدها بدأت حرارته في الارتفاع وشعر بضيق في التنفس مع فقدان حاستي الشم والتذوق.وأكد أنه تواصل مع عدد من الأطباء بمصر والخارج، ليكتشف أن أعراض الفيروس تختلف من شخص لآخر وذلك حسب كمية الفيروسات التي تدخل جسده ومناعته الشخصية.وتابع: "حظي أن لدي خلفية طبية وكنت أمارس مهنة الطب منذ ما يقارب 12 عامًا ومتابع حالتي، ولا أحتاج لتناول عقار الهيدروكسي، وأستطيع العلاج منزليا لكي أترك سريرا بالمستشفى لشخص يكون محتاج له أكثر مني".