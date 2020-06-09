تعرف على تردد قناة روتانا سينما 2020.. قائمة أفلام وبرامج القناة

قناة روتانا سينما



في 21 مايو 2011 تم افتتاح قناة روتانا مصرية، وفي 2012 تم أفتتاح قتاة روتانا أفلام، روتانا كلاسيك وفي 2017 انطلقت بث قناة روتانا دراما المختصة في عرض المسلسلات العربية (المصرية والسورية واللبنانية والخليجية) والمسلسلات التركية وفي 2020 انطلق بث قناة روتانا كيدز المختصة في عرض المسلسلات والافلام والبرامج العربية للاطفال.



الجدير بالذكر ان في سنة 2003، أطلقت روتانا شبكة قنواتها التلفزيونية التي تضمّ خمس قنوات فضائية مجانية هي: (روتانا موسيقى - روتانا كليپ - روتانا طرب - روتانا أغاني - روتانا خليجية) هذه القنوات مخصّصة للأغاني العربية الحديثة، الأغاني الكلاسيكية والطربية، والموسيقى الخليجية.



وفي سنة 2009 تم تقليص القنوات الموسيقية إلى قناتين (روتانا موسيقى - روتانا كليب) بالإضافة إلى بث قناة (روتانا زمان) أغاني قديمة، و(روتانا سينما - روتانا زمان) وهي قنوات فضائية غير مشفّرة وتعتبر من القنوات العربية المتخصصة في الأفلام السينمائية والأفلام الكلاسيكية العربية القديمة.



تردد قناة روتانا سينما 2020







معدل الترميز 27500

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 34.



* تردد قناة روتانا سينما 2020 على العرب سات:



التردد: 11843 - 10890

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 34.



* ومن أفلام روتانا سينما:



فول الصين العظيم

جاءنا البيان التالي

عبود على الحدود

كلبى دليلي

الحب كده

زكي شان

ادرينالين

ميكروفون

حلم العمر

من نظرة عين



ومن برامج روتانا سينما:-

برنامج "عين".

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التردد: 11296معدل الترميز 27500الاستقطاب: أفقي H.معامل تصحيح الخطأ: 34.* تردد قناة روتانا سينما 2020 على العرب سات:التردد: 11843 - 10890الاستقطاب: أفقي H.معدل الترميز 27500معامل تصحيح الخطأ: 34.* ومن أفلام روتانا سينما:فول الصين العظيمجاءنا البيان التاليعبود على الحدودكلبى دليليالحب كدهزكي شانادرينالينميكروفونحلم العمرمن نظرة عينومن برامج روتانا سينما:-برنامج "عين".

ننشر تردد قناة روتانا سينما 2020 حيث يبحث الكثير من المشاهدين ومتابعي مجموعه قنوات روتانا علي كل ما هو جديد عن المجموعه واخر تحديث لها وخاصة هذه الايام لما يمر به العالم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لتحدث روتانا سينما مؤخرا مره اخري لتلبية احتياجات مشاهديها.وتعد قناة روتانا سينما واحدة من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في أفلام السينما العربية، والمصرية حيث تعد أولى القنوات الرائدة في عرض الأفلام السينمائية والتليفزيونية وتحمل شعارها الشهير "مش هتقدر تغمض عينيك".