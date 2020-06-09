رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على تردد قناة روتانا سينما 2020.. قائمة أفلام وبرامج القناة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:48 م
روتانا سينما
روتانا سينما
وسام عطية
طباعة
ننشر  تردد قناة روتانا سينما 2020 حيث يبحث الكثير من المشاهدين ومتابعي مجموعه قنوات روتانا علي كل ما هو جديد عن المجموعه واخر تحديث لها وخاصة هذه الايام لما يمر به العالم من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لتحدث روتانا سينما مؤخرا مره اخري لتلبية احتياجات مشاهديها.

وتعد قناة روتانا سينما واحدة من أشهر القنوات الفضائية العربية المتخصصة في أفلام السينما العربية، والمصرية حيث تعد أولى القنوات الرائدة في عرض الأفلام السينمائية والتليفزيونية وتحمل شعارها الشهير "مش هتقدر تغمض عينيك".

قناة روتانا سينما


في 21 مايو 2011 تم افتتاح قناة روتانا مصرية، وفي 2012 تم أفتتاح قتاة روتانا أفلام، روتانا كلاسيك وفي 2017 انطلقت بث قناة روتانا دراما المختصة في عرض المسلسلات العربية (المصرية والسورية واللبنانية والخليجية) والمسلسلات التركية وفي 2020 انطلق بث قناة روتانا كيدز المختصة في عرض المسلسلات والافلام والبرامج العربية للاطفال.

الجدير بالذكر ان في سنة 2003، أطلقت روتانا شبكة قنواتها التلفزيونية التي تضمّ خمس قنوات فضائية مجانية هي: (روتانا موسيقى - روتانا كليپ - روتانا طرب - روتانا أغاني - روتانا خليجية) هذه القنوات مخصّصة للأغاني العربية الحديثة، الأغاني الكلاسيكية والطربية، والموسيقى الخليجية.

وفي سنة 2009 تم تقليص القنوات الموسيقية إلى قناتين (روتانا موسيقى - روتانا كليب) بالإضافة إلى بث قناة (روتانا زمان) أغاني قديمة، و(روتانا سينما - روتانا زمان) وهي قنوات فضائية غير مشفّرة وتعتبر من القنوات العربية المتخصصة في الأفلام السينمائية والأفلام الكلاسيكية العربية القديمة.

 تردد قناة روتانا سينما 2020


التردد: 11296
معدل الترميز 27500
الاستقطاب: أفقي H.
معامل تصحيح الخطأ: 34.

* تردد قناة روتانا سينما 2020 على العرب سات:

التردد: 11843 - 10890
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ: 34.

* ومن أفلام روتانا سينما:

فول الصين العظيم
جاءنا البيان التالي
عبود على الحدود
كلبى دليلي
الحب كده
زكي شان
ادرينالين
ميكروفون
حلم العمر
من نظرة عين

ومن برامج روتانا سينما:-
برنامج "عين".

اقرأ أيضا:

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حقنها ببلازما المتعافين.. تفاصيل الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

أيمن قمر يكشف عن بديل أحمد حلمي في بطولة «X لارج»

الصحة: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

براءة أحمد عز في «مشاجرة فندق العلمين»

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

«ماستر كارد» تمنح «الأفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

منوعات

تعرف على تردد قناة روتانا سينما 2020.. قائمة أفلام وبرامج القناة

تعرف على تردد قناة box movies نايل سات

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2020.. وطريقة تقديم رياض الأطفال.. الإرشادات وكيفية التسجيل

تردد قناة روتانا كيدز 2020 rotana kids على نايل سات

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

نبيل فاروق: لن أكشف حقيقة «رجل المستحيل» ما دمت حيًا

«حلم المدينة» رواية جديدة لـ سليمان عوض

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب