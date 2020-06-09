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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عبدالنعيم» يستعرض ما تم إنجازه في 6 سنوات بعهد الرئيس السيسي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:21 م
محمد عبد النعيم
محمد عبد النعيم
محمد الشريف
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قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن ما تم من إنجازه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في 2014، هو نقلة نوعية للدولة المصرية الحديثة التى كان يحلم بها الشعب المصري والإنجازات العظيمة التى تم إنجازها في عهد الرئيس في مخلتف القطاعات.

وأضاف عبد النعيم، لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء أكثر من 2 مليون وحدة سكنية فى الإسكان الاجتماعي الذى طرح فى المناطق الجديدة، وهذا يعتبر أحد العدالة الاجتماعية التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس، كذلك أكثر من 12 مليون كم مربع فى شبكات الطرق ومن الطرق داخلية وإصلاحات طرق وإنشاءات كباري، وتعتبر شبكة الطرق هي شريان أساسي للتنمية وإحداث التنمية في الاقتصاد وتوجيه المستثمرين نحو المشاريع في المدن خارج الإطار وتمكينهم للاستثمار في المناطق المختلفة.

وأشار إلى أنه على المستوى العسكري، هناك تعدد للأسلحة في القوات المسلحة وتنوعها من أسلحة متعددة وهذا يدل على التطور في المنظومة العسكرية في الدولة المصرية من حيث الأفراد والأسلحة المتعددة والمتطورة، كذلك في الجانب الزراعى وزراعة 4 ملايين فدان في المرحلة الأولي كي تتوفر السلع والاحتياجات الغذائية.

بالإضافة إلى "مليون صحة" وهو يضاف لملف حقوق الإنسان تحقيق العدالة الاجتماعية والصحية والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وأوضاع المسجونين، كذلك رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بعد أن كانت مجمدة عضويتها في 2012، التي ظلت حتى 2015 وترأست مصر الاتحاد الأفريقي وهذا يدلل على خطوات رئيسية ثابتة في الملف المصري، فتولت مصر أيضا عضو منظمة الإرهاب في مجلس الأمن والأمم المتحدة وكل ذلك يحسب للإدارة السياسية المصرية.

كذلك اتجاه مصر لتوفير احتياجاتها من المواد البترولية واستخراج الغاز وتوفيره في مصر كل ذلك يعد إنجاز للدولة المصرية والتطور الاقتصادي السليم وحتى مقارنة بالاحتياطي كان هناك 13 مليار دولار حاليا وصل لما يقرب من 40 مليار.

وتابع: "ما تم إنجازه فى ملف حقوق الإنسان في المنظومة الرقمية ونزلاء السجن والكشف الصحي لنزلاء السجن والاهتمام بملف الغارمات والإفراج عنهم بعفو رئاسي والمجتمع المدنى هو شريك للدولة المصرية، وهناك إصلاحات عدة لا زالت تشهدها مصر".

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