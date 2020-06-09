«التعليم» تطلق المنصة الإلكترونية لمراجعات مواد الثانوية العامة
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:58 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة إلكترونية، تحتوى على محتوى تعليمي مجاني يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لمواد الثانوية العامة على منصة http:thanaweya.net.
وأوضحت الوزارة أن الفيديوهات متاحة من الآن وطوال فترة الامتحانات، مجانًا، مؤكدة أنها تشمل العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، وذلك لدعم العملية التعليمية عن طريق خلق مناخ أفضل يوفر محتوى عالي الجودة للطلاب يساعدهم على استيعاب المعلومة، كما يعطي فرصة للمعلمين لتقديم شرح أفضل باستمرار.
وأكدت الوزارة أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.
وطلبت الوزارة من طلاب الشهادة الثانوية الدخول على thanaweya.net وإنشاء حساب، وتسجيلهم في المراجعات المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن الفيديوهات متاحة من الآن وطوال فترة الامتحانات، مجانًا، مؤكدة أنها تشمل العديد من المواد الدراسية التي يقدمها أكفأ الكوادر من وزارة التربية والتعليم، وذلك لدعم العملية التعليمية عن طريق خلق مناخ أفضل يوفر محتوى عالي الجودة للطلاب يساعدهم على استيعاب المعلومة، كما يعطي فرصة للمعلمين لتقديم شرح أفضل باستمرار.
وأكدت الوزارة أن المراجعات متاحة مجانا تحت رعاية البنك الأهلي المصري لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.
وطلبت الوزارة من طلاب الشهادة الثانوية الدخول على thanaweya.net وإنشاء حساب، وتسجيلهم في المراجعات المختلفة.