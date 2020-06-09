الأزهر يعلن نتائج الابتدائية والإعدادية اليوم.. (روابط الاستعلام)

بوابة الأزهر الإلكترونية

الموقع التعليمي لطلاب الأزهر

يعلن الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.ومن المقرر أن يعقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، لإطلاع الطلاب وأولياء الأمور على آخر مستجدات امتحانات الثانوية الأزهرية.ويقوم "عباس"، خلال المؤتمر الذي يتزامن مع إعلان نتيجة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بالإعلان عن كل تفاصيلها، وطرق الحصول عليها، ونسب النجاح وغيرها.وكان المركز الإعلامي للأزهر قد أعلن عن عقده مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، (أونلاين) عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، لتوضيح كل التفاصيل الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها خلال الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين وكل القائمين على الامتحانات.