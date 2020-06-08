مستشار الرئيس: بلازما المتعافين عامل مساعد للشفاء من كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن العلاج ببلازما المتعافين لمرضى فيروس كورونا أثبت نجاحه، لكنه جزء من العلاج، لكن هناك بروتوكول علاجي متكامل يتم التعامل به مع المرضى: "أول حالة كانت في مستشفى العبور التخصصي التابعة لعين شمس، وبلازما المتعافين عامل مساعد في بعض الحالات ".أضاف تاج الدين خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه حتى الآن نستخدم بروتوكولات طبية مصرية، لعلاج مرضى كورونا: "هناك احتمال قريب للوصول لمصل لفيروس كورونا، لكن لا يوجد دواء يعالج تمامًا من الفيروس حتى الآن".وشدد على أنه حتى الآن، لا يوجد عقار يعالج تمامًا من كورونا، كون ذلك يحتاج إلى تجارب كثيرة حتى نستطيع القول إنه دواء للعلاج من الوباء القاتل.