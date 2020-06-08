العثور على جثة مسن متحللة في شقته بالمحلة

عثر الأهالي اليوم على جثة مسن (60 عاما) متحللة داخل شقته السكنية بشارع أبوبكر الصديق بمنطقة منشية البكري التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد عمرو الحوا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، بورود بلاغات لشرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من شقة رجل مسن يدعى «ماهر.ع» ٦٠ عاما ويعيش بمفرده منذ ٦ أشهر.وعلى الفور انتقل الرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، وفريق من البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن الجثة متحللة تماما ومتوفي منذ ما يقرب من ٣ شهور ما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة ولا توجد آثار لجروح أو كدمات.وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحديد أسباب الوفاة واستخراج تصريح دفنها، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.